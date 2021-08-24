Yangın çıkan daire küle döndü
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Yangın çıkan daire küle döndü

Yangın çıkan daire küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın evi küle çevirdi.

Adana'da bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın evi küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 15.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki 4 bloklu bir sitede 13 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede çıktı. İddiaya göre O.B.'ye ait daireden dumanların yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyüp evin balkonuna kadar sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi. Bu sırada camların patlaması paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeninin soğutma çalışmalarından sonra yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Yanan ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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