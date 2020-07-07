Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardı Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardıANKARA'da, apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın nedeniyle üst katta mahsur kalan anne ve 2 çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiyeciler kurtardı

ANKARA'da, apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın nedeniyle üst katta mahsur kalan anne ve 2 çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler ise kısa sürede büyüdü. Evi tamamen saran alevler nedeniyle üst katta oturan anne ve 2 çocuğu, mahsur kaldı. Alt katlarda oturanlar ise dışarı çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak, evde mahsur kalan anne ve çocuklarını pencereden aldı. Dumandan etkilenen anne, ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocuklarına ise olay yerinde bulunan diğer ambulansta sağlık görevlilerince müdahale edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiyecilerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Haber verilmesi üzerine gelen yanan evin sahibi, büyük üzüntü yaşarken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA