Yangın çıkan Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi havadan görüntülendi
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Yangın çıkan Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi havadan görüntülendi

Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi yangının ardından havadan görüntülendi.

03.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:28

Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi yangının ardından havadan görüntülendi. Binanın büyük çaplı hasar aldığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binadaki yangın nedeniyle mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Alev alev yanan bina itfaiyenin uzun uğraşları sonunda kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından bina havadan görüntülendi. Görüntülerde binada oluşan hasarın boyutu gözler önüne serildi.

(Caner Sönmez - Serdar Ünal/İHA)

Yangın çıkan Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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