Yangın çıkan apartmandan 'Cicikuş'la çıktı

SİVAS'ta, 4 katlı bir apartmanın bodrumunda yangın çıktı.

SİVAS'ta, 4 katlı bir apartmanın bodrumunda yangın çıktı. Yangının katlara sıçrama ihtimali üzerine bina tahliye edilirken, Nurhan Çiçek (22) evindeki 'Cicikuş' adlı muhabbet kuşunu kafesiyle alıp, dışarıya çıktı.

Sivas'ta hayvanlara karşı duyarlılığın bir örneği 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde yaşandı. Saat 15.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi Aksu Park yakınında 4 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanları görenler yangını itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının üst katlara sıçrama ihtimali ve binanın dumanla dolması nedeniyle üst katlarda oturanlar da tahliye edildi. Yangın sırasında 2'nci kattaki evinde bulunan Nurhan Çiçek de, 'Cicikuş' adını verdiği muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte alarak sokağa çıktı. Çiçek, yangını söndürme çalışmalarını kucağından hiç ayırmadığı Cicikuş ile izledi.

'O EN DEĞERLİM'

Yangını fark edince hemen kuşu da alarak aşağı indiğini berten Nurhan Çiçek, "Ona bir şey olmasın diye dışarıya çıkardım. O en değerlim, yaklaşık 7 yıldır bizimle birlikte" dedi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonrası yangın söndürülürken, bodrum katta hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin