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Yangın çıkan apartmanda korkulu anlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangın çıkan apartmanda korkulu anlar Kimsenin bulunmadığı dairedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü Antalya'da apartmandaki dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Yangın çıkan apartmanda korkulu anlar

Kimsenin bulunmadığı dairedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da apartmandaki dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ mahallesi 154. Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir baba ve oğlunun yaşadığı daireden dumanlar çıktığını gören apartman sakinleri, durumum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, yangının çıktığı dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Binaya gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Evin salonunun kullanılamaz hale geldiği yangında, komşuların haber vermesi üzerine ev sahibi de olay yerine geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, yağının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Yangın çıkan apartmanda korkulu anlar

Yangın çıkan apartmanda korkulu anlar

Yangın çıkan apartmanda korkulu anlar

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Yangın çıkan apartmanda korkulu anlar Kimsenin bulunmadığı dairedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü Antalya'da apartmandaki dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

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