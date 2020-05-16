Yangın çıkan akaryakıt istasyonunda balıklar böyle kurtarıldı
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Yangın çıkan akaryakıt istasyonunda balıklar böyle kurtarıldı

Denizli'de bir akaryakıt istasyonunun kafeterya kısmında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından akaryakıt istasyonu görevlileri akvaryum içindeki balıkları güvenli bir yere taşımak için adeta zamanla yarıştı.

Yangın çıkan akaryakıt istasyonunda balıklar böyle kurtarıldı
16.05.2020 23:05 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:21

Denizli'de bir akaryakıt istasyonunun kafeterya kısmında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından akaryakıt istasyonu görevlileri akvaryum içindeki balıkları güvenli bir yere taşımak için adeta zamanla yarıştı.

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli-İzmir karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun kafeterya kısmından dumanlar çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın akaryakıt pompalarına sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrasında ise akaryakıt istasyonu görevlilerin örnek bir davranışa imza atarak yangının çıktığı yerdeki akvaryumda bulunan balıkları telef olmamaları için başka bir akvaryuma taşıdı. Görevliler yaklaşık 10 dakika uğraş sonucu filelerle 20'ye yakın çeşitli türdeki balıkları farklı bir akvaryuma aktardı.

Yapılan ilk tespitlere göre yangının kafeteryadaki klimanın elektrik kontağından dolayı çıktığı belirlenirken, yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacağı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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