Yangın büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangın büyümeden söndürüldü

Yangın büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Değirmentepe köy yolu üzerinde yol kenarında başlayan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Değirmentepe köy yolu üzerinde yol kenarında başlayan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın Gölyaka ilçesine bağlı Değirmentepe köyü ile Hacı Süleymanbey köyünü birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre güzergah üzerinde seyir halinde olan bir vatandaş yol kenarında alevleri fark etti. Kendi imkanları ile söndüremeyeceğini anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alevleri ormana sıçramadan kontrol altına alınarak sündürüldü. Yetkililer vatandaşların duyarlılığından teşekkür etti. - DÜZCE

Yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gençlerin tehlikeli merakı
Gençlerin tehlikeli merakı
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
Enerji santralinde yangın çıkan yangında sabotaj iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Sedat Peker Meral Akşener Lale Karabıyık
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Hakan Arslan Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 13:50:41. #1.15#

title