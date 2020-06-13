Yangın büyümeden söndürüldü Adıyaman'da bir binanın 4. Katında çıkan yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Adıyaman'da bir binanın 4. Katında çıkan yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Sümerevler Mahallesi 17112 sokakta bulunan Şükrü Ekiciye ait 4 katlı apartmanın 4. Katında çıktı. Evin mutfağından çıkan yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA