Yangın bölgesine yardıma koştular
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Yangın bölgesine yardıma koştular

Yangın bölgesine yardıma koştular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye'nin bir çok ilinde devam eden orman yangınlarına müdahalede bulunmak üzere İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 aracı ve 8 personelini bölgeye gönderdi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Türkiye'nin bir çok ilinde devam eden orman yangınlarına müdahalede bulunmak üzere İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 aracı ve 8 personelini bölgeye gönderdi.

Türkiye'nin bir çok noktasında devam eden orman yangınları ve kayıplar yürekleri dağlarken Kdz. Ereğli Belediyesi, yardım için bölgeye gitti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve Zonguldak Valiliğinin koordinasyonunda yangın bölgesine yardım için araç ve ekip desteğinde bulundu.

İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı su tankeri ve itfaiye aracı ile 8 personelden oluşan yardım ekibi Antalya bölgesine hareket etti. - ZONGULDAK

Yangın bölgesine yardıma koştular
Yangın bölgesine yardıma koştular
Yangın bölgesine yardıma koştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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