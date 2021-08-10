Yangın bölgesine destek olan vatandaşlar yanık kremlerini tüketti

Eskişehir'den yangın bölgesine destek olmak isteyen vatandaşlar eczanelerdeki ve depolardaki yanık kremlerini tüketti.

Eskişehir'den yangın bölgesine destek olmak isteyen vatandaşlar eczanelerdeki ve depolardaki yanık kremlerini tüketti.

Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınları vatandaşlarında birlik olmasını sağladı. Yangın bölgesindeki mağdurlara yardım eli tüm Türkiye'den geldi. Ülkenin her bir noktasından toplanan yardımlar yangın bölgelerine ulaşmaya devam ediyor. Yardımlar içinde en çok dikkat çeken ise yangın kremleri. Bölgelerden toplanan kremler gece gündüz yangın söndürmek için uğraşanlara gönderiliyor. Bölgelerdeki eczanelerde ise yanık kremleri tükenmek üzere. Biranda yaşanan yardım duyarlılığı beraberinde farklı bölgeler krem açığını da ortaya çıkardı.

"İlaç yerine başka ihtiyaç malzemelerini gönderirlerse daha iyi olacaktır"

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, vatandaşların yangın bölgesine artık ilaç yerine farklı ihtiyaç ürünlerini gönderebileceğini belirterek, "Duyarlı vatandaşlarımız gerek bireysel gerekse bazı sivil toplum örgütleri veya belediyeler aracılığıyla bölgeye yardımlarını göndermeyi deniyorlar. Lakin ilk günden beri bölgedeki eczacılarla yaptığımız görüşmelerde, ilaç ve medikal malzeme eksikliğinin olmadığı belirtiliyor. Oluşan eksiklikleri ise Türk Eczacılar Birliği'nin karşıladığını söylediler. Duyarlı halkımız o bölgeye yardım yapacaklarsa ilaç yerine başka ihtiyaç malzemelerini gönderirlerse daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bölge dışındaki eczanelerde ve ilaç depolarında dahi yanık kremi kalmadı"

Birçok eczanede ve ilaç deposunda yanık kreminin tükendiğini belirten Metin Kamış, ilaç fiyatlarının normalin üstünde artış gösterdiğine yönelik haberleri yalandı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarında, duyarlı vatandaşlarımız tarafından yardım maksadıyla bölgeye çok sayıda yanık kremi gönderildi. Şu anda bölge dışındaki eczanelerde ve ilaç depolarında dahi yanık kremi kalmadı. Üretimin çok daha üstünde tüketim olduğu için bazı ilaçların temini zorlaştı. Yangınların ilk gününden itibaren ilaç fiyatlarının normalden daha fazla yükseldiği gibi haberler gündeme geldi. Kesinlikle bu doğru değil. Haberler tamamen asılsızdır. Canla başla halk sağlığını korumak için çaba gösteren eczacılara yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu süreçte bizler hem görevimizi hem de bölge halkına yardımcı olabilmek için elimizden geleni yaptık." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı