Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı
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Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı Yaklaşık 1 saat süren doğum operasyonunda belediye ekipleri doğan buzağın nefes almasını sağladı Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Manavgat'ta yangın bölgesinden kurtarılan gebe inek, Kepez Belediyesi ekiplerinin yardımıyla...

Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı

Yaklaşık 1 saat süren doğum operasyonunda belediye ekipleri doğan buzağın nefes almasını sağladı

ANTALYA - Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Manavgat'ta yangın bölgesinden kurtarılan gebe inek, Kepez Belediyesi ekiplerinin yardımıyla doğum yaptı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki orman yangını devam ederken bölgeden gelen bazı haberlerde yüzleri güldürüyor. Yangın bölgesinden kurtarılarak, Ulukapı Köyü'ndeki hayvanların bir arada toplandığı ahıra getirilen gebe inek doğum yaptı. İçişleri Bakanlığı'nca "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Manavgat'ta görevlendirilen Kepez Belediyesi'nin ekipleri de gebe ineğin doğumuna yardım etti. Yaklaşık bir saat süren doğumda sağlıklı bir dişi buzağı dünyaya geldi. Belediye ekipleri önce doğan buzağının nefes almasını sağladı, ardından da anne ile arasındaki göbek bağını kesti.

İneğin sahibi yangınzede, buzağının doğumuna yardım eden Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiye Şefi Mustafa Say ve ekibine teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Doğum başlamak üzereydi. Koşup geldiler. Yardım ettiler. Rabbim de onlara yardım etsin" dedi.

Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı
Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı
Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı
Yangın bölgesinden kurtarılan gebe ineğe doğum yaptırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu araç birçok özelliği ile Türkiye'de tek... İlk kez Muğla yangınında kullanıldı
Bu araç birçok özelliği ile Türkiye'de tek... İlk kez Muğla yangınında kullanıldı
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