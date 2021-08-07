YANGIN BÖLGESİNDEKİ YARALARI HEP BİRLİKTE SARIYORUZ

YANGIN BÖLGESİNDEKİ YARALARI HEP BİRLİKTE SARIYORUZÇekmeköy Belediyesi ve İstanbul Muhtarlar Federasyonu'ndan yangın bölgesine anlamlı destekTüm yurdun tek yürek olarak hareket ettiği bu günlerde Çekmeköy Belediyesi İstanbul Muhtarlar Federasyonu ile koordineli şekilde gerçekleştirdiği çalışma...

YANGIN BÖLGESİNDEKİ YARALARI HEP BİRLİKTE SARIYORUZ

Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul Muhtarlar Federasyonu'ndan yangın bölgesine anlamlı destek

Tüm yurdun tek yürek olarak hareket ettiği bu günlerde Çekmeköy Belediyesi İstanbul Muhtarlar Federasyonu ile koordineli şekilde gerçekleştirdiği çalışma ile yangın bölgesindeki yaraları sarmak için harekete geçti. Yapılan çalışma ile afet bölgesindeki ihtiyaçlara katkı sağlamak için hazırlanan yardım malzemeleri otobüsler ve tırlarla yola çıktı.

İstanbul 1. Bölge Milletvekili Osman Boyraz ve İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta otobüslerle yangın bölgesine giden muhtarları dualarla uğurladı.

Tırların yüklenmesine de destek veren İstanbul 1. Bölge Milletvekili Osman Boyraz "Her zaman olduğu gibi muhtarlarımız hayır işinde bir araya geldiler. Biz de bugün burada yaklaşık bir haftadır ülkemizin çeşitli yerlerindeki yangınların bir an önce son bulması için dua ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek, bütün imkan ve kabiliyetiyle yangını söndürme ve soğutma çalışmalarını yapıyor. İnşallah en kısa sürede bu zorlu süreci de atlatmış olacağız, " dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz " Şuan ilçemizde büyük bir yardım kampanyası başlattık. Bugün yolladığımız bu malzemeler yardım kampanyamızdan bağımsız olarak hazırladığımız malzemelerden oluşuyor. İnşallah bölgede faydalı olurlar. Yangından etkilenen ve çalışmalarda aktif çalışan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir nebzede olsa giderebileceksek ne mutlu bize, " dedi.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ise "Okyanusta damla misali devletimizin ve milletimizin yanında olmak için çalışıyoruz. Sloganımız istanbul'dan Anadolu'ya gönül köprüsü kurmak, yanan yüreklere su serpmek. Bize destek veren Çekmeköy Belediyemize ve hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum, " dedi.

Kaynak: Habermetre