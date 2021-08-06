Yangın bölgesindeki çiftçilere 5 tır saman gönderildi
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Yangın bölgesindeki çiftçilere 5 tır saman gönderildi

Yangın bölgesindeki çiftçilere 5 tır saman gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa Belediyesi, günlerdir yangın ile mücadele eden Muğla'ya yardım elini uzattı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa Belediyesi, günlerdir yangın ile mücadele eden Muğla'ya yardım elini uzattı. Yangından dolayı mağduriyet yaşan çiftçilere teslim edilmek üzere 5 tır saman, 1 tır hayvan yemi bölgeye gönderildi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Ege ve Akdeniz Bölgesinde günlerdir etkisini sürdüren yangınlar sebebiyle mağdur olan çiftçilere destek olmak amacıyla Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçerek çiftçilerin öncelikli ihtiyaçlarını belirledi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce aktarılan bilgiler doğrultusunda Süleymanpaşa Belediyesi iştiraki olan Süleymanpaşa Tarım ve Hayvancılık A.Ş tarafından 3 bin 250 adet saman balyası, 25 ton hazır hayvan yeminden oluşan 6 tır hazırlanarak yangın bölgesindeki çiftçilere teslim edilmek üzere yola çıktı.

"Son ateş sönene kadar"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Ormanlarımızı ve ciğerlerimizi yakan yangın felaketi ile ilgili olarak yaraları sarabilmek adına Süleymanpaşa Belediyesi olarak nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte o bölgede yaşayan çiftçilerimizin ihtiyaçlarını öğrendik. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda belediyemizin şirketi olan Süleymanpaşa Tarım ve Hayvancılık A.Ş aracılığı ile 5 tırdan oluşan 3250 adet saman balyası ve 1 tırdan oluşan 25 tonluk hazır hayvan yemini bölgeye göndermek üzere hazırladık. Devletimiz var gücüyle yangınlara müdahale ederken bizlerde bir parça olsun katkı sağlamak adına son ateş sönene kadar o bölgede yaşayan hemşerilerimize destek olmak için bir araya geldik. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, Süleymanpaşa'da yaşayan 200 bin hemşerimiz adına o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yalnız olmadığını hissettirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın farklı ihtiyaçlarının oluşması halinde Tekirdağ Valiliğimiz ile koordinasyonlu bir şekilde yardım etmeye hazırız. Türk Milletinin birlik ve berberlik içerisinde her şeyin altından kalkabileceğimize inanıyorum. Yangın felaketinden etkilenen tüm hemşerilerimize, tüm yurttaşlarımıza Süleymanpaşalılar adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Yangın bölgesindeki çiftçilere 5 tır saman gönderildi
Yangın bölgesindeki çiftçilere 5 tır saman gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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