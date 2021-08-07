YANGIN BÖLGESİNDE 'YAĞMUR' SEVİNCİ
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YANGIN BÖLGESİNDE 'YAĞMUR' SEVİNCİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da kontrol altına alınan Manavgat yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken saat 17.00 sıralarında sağanak bastırdı.

Antalya'da kontrol altına alınan Manavgat yangının ardından soğutma çalışmaları devam ederken saat 17.00 sıralarında sağanak bastırdı. İlçe merkezinde ve yangının enkaza döndürdüğü köylerde aniden bastıran yağmur, yaklaşık 20 dakika etkili oldu. Bölgede yardım çalışmalarına katılan gönüllüler, yağmurun başlamasıyla birlikte sevinç çığlıkları attı. Kalemler Mahallesi'nde bir vatandaş, asfaltta dizlerinin üzerine çöküp yağmur altında dua etti. Aniden çıkan fırtına nedeniyle kurulan çadırlar uçma tehlikesi geçirdi. Gönüllüler, bölgedeki yaşlıları fırtınadan güvenli noktalara taşıdı. Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar ise göle döndü. Yangının etkilediği ormanlık alanlarda soğutma çalışması yapan orman işçileri ve itfaiye ekipleri de yağmur mutluluğu yaşadı.

YANGIN BÖLGESİNDE 'YAĞMUR' SEVİNCİ
YANGIN BÖLGESİNDE 'YAĞMUR' SEVİNCİ
YANGIN BÖLGESİNDE 'YAĞMUR' SEVİNCİ
YANGIN BÖLGESİNDE 'YAĞMUR' SEVİNCİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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