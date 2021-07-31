YANGIN BÖLGESİNDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI İÇİN 3 ARAZÖZ'Ü YOLA ÇIKTI
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YANGIN BÖLGESİNDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI İÇİN 3 ARAZÖZ'Ü YOLA ÇIKTI

YANGIN BÖLGESİNDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI İÇİN 3 ARAZÖZ'Ü YOLA ÇIKTI
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İLKADIM BELEDİYESİ YANGIN BÖLGESİNDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI İÇİN 3 ARAZÖZ'Ü YOLA ÇIKARDIBAŞKAN DEMİRTAŞ, DAHA FAZLA ACI YAŞANMAMASI İÇİN HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET ETTİİlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da farklı noktalarda çıkan ve...

İLKADIM BELEDİYESİ YANGIN BÖLGESİNDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI İÇİN 3 ARAZÖZ'Ü YOLA ÇIKARDI

BAŞKAN DEMİRTAŞ, DAHA FAZLA ACI YAŞANMAMASI İÇİN HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET ETTİ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da farklı noktalarda çıkan ve rüzgarınn etkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Temizlik İşlerine ait 3 Arazöz'ü görevlendirerek destek verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için İlkadım Belediyesi Temizlik İşlerine ait 3 Arazöz yola çıktı. Derebahçe Temizlik Şantiyesinde yola çıkan araçları İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık uğurladı.

Yangının söndürülmesi için ellerindeki imkanlarla seferber olduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Manavgat bölgesinde başlayan yangınların kontrol altına alınması, kontrol altına alınan bölgelerde soğutma işlemlerinin yapılabilmesi için 6 personelimizle 3 arazöz'ü yola çıkardık. Antalya ilimize bağlı Manavgat ilçesiyle başlayan daha sonra Akseki ile devam eden ve ülkemizin güney bölgesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın hepimizi derinden üzdü. Yangının bir an önce kontrol altına alınması için devletimiz imkanlarını seferber ederken, İlkadım Belediyesi olarak bizler de gönderdiğimiz araçlarımızla destek sağlıyoruz. Orman yangınlarıyla geleceğimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın nedeniyle çok sayıdan yaban hayvanı da maalesef yanarak hayatını kaybetti. Daha fazla acı yaşamamız için herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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