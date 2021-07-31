Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde su tankeri olarak kullanılan itfaiyenin freni boşalması nedeniyle kaza meydana geldi.

Mersin'in Silifke ilçesinde su tankeri olarak kullanılan itfaiyenin freni boşalması nedeniyle kaza meydana geldi. Kazada itfaiyede bulunan iki itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Silifke ilçesinde 29 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan orman yangını halen Hırmanlı Mahallesi'nde sürüyor. Yangına, orman yangın ekipleri, arazözler ve çevreden gelen itfaiyelerin müdahalesi devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece yanan orman sahalarında incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

29 Temmuz Perşembe günü Silifke'nin Boğsak, Yeşilovacık, Hırmanlı, Işıklı, Akdere bölgelerinde başlayan yangın müdahaleler sonucu kontrol altına alınırken, Hırmanlı bölgesindeki ormanlık alanda halen devam ediyor. 128 arasöz, 6 iş makinesi, bunun yanında diğer kamu kurumlarından belediyeler başta olmak üzere iş makineleri ve gerek duyulan ekipmanlarla 200'ü aşkın araçla yangınlara müdahale edilirken, bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. Yangın dolayısıyla 14 mahalle tahliye edilirken, vatandaşlar valilik ve kaymakamlıklar tarafından ayarlanan pansiyonlara yerleştirildi.

Gün boyu havadan ve karadan ekipler yangına müdahale ederken, havanın kararmasıyla birlikte arazözler ve yer ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın sert esmesi müdahaleyi güçleştiriyor.

(İHA)

Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı
Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Yangında kül olan evini görünce kendinden geçti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi: Aydıncık'taki yangından etkilenenler yaşadıklarını anlattı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Çağatay Akman Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın bölgesinde freni boşalan itfaiye aracı tıra çarptı, iki itfaiye eri yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 22:45:02. #1.14#

title