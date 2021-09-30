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Son dakika haberleri! Antalya'da yangınlardan etkilenen abonelerin su borcu silindi

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Antalya'da yangınlardan etkilenen abonelerin su borcu silindi

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın felaketinden etkilenen bölgelerdeki 804 abonenin su borcu tamamen silindi.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın felaketinden etkilenen bölgelerdeki 804 abonenin su borcu tamamen silindi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın afet bölgesinde bulunan Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenenlerin mağduriyetlerini gidermek için su borçlarına yönelik karar alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında toplanan ASAT Genel Kurulunun aldığı kararla, söz konusu yerleşim yerlerindeki 804 abonenin su ve atık su borcunu tamamen silindi.

Aynı kapsamda 15 bin 402 abonenin borcu ise 1 Eylül'den itibaren 3 ay süre ile faizsiz olarak ertelendi.

Kurulun aldığı karar doğrultusunda ayrıca yangından etkilenen, hasar gören veya yenilenen yapılardan abonelik ve montaj bedeli ücreti alınmayacak.

Son dakika haberleri! Antalya'da yangınlardan etkilenen abonelerin su borcu silindi

Son dakika haberleri! Antalya'da yangınlardan etkilenen abonelerin su borcu silindi

Son dakika haberleri! Antalya'da yangınlardan etkilenen abonelerin su borcu silindi

Son dakika haberleri! Antalya'da yangınlardan etkilenen abonelerin su borcu silindi

Son dakika haberleri! Antalya'da yangınlardan etkilenen abonelerin su borcu silindi

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri
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