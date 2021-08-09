13'ÜNCÜ GÜNDE KÖKLER YANMAYA DEVAM EDİYOR
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13'ÜNCÜ GÜNDE KÖKLER YANMAYA DEVAM EDİYOR

13'ÜNCÜ GÜNDE KÖKLER YANMAYA DEVAM EDİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta 10 günün ardından söndürülen yangının soğutma işlemleri devam ederken, dün yağan sağanak yağışla birlikte soğutma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Manavgat'ta 10 günün ardından söndürülen yangının soğutma işlemleri devam ederken, dün yağan sağanak yağışla birlikte soğutma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Ancak yanan ormanlık alanlardaki bazı noktalardan 13 gün sonra bile dumanlar tütmeye devam ediyor. Yangında tamamı küle dönen bazı büyük ağaçların kökleri ise içten içe yanıyor. Manavgat'taki 4 farklı noktada 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 6 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

13'ÜNCÜ GÜNDE KÖKLER YANMAYA DEVAM EDİYOR
13'ÜNCÜ GÜNDE KÖKLER YANMAYA DEVAM EDİYOR
13'ÜNCÜ GÜNDE KÖKLER YANMAYA DEVAM EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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