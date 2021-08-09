Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (2)
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Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (2)

Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

ÇAVUŞOĞLU: 59 MAHALLE ETKİLENDİ, 20 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Manavgat ilçesinde 220 saatte söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde bilgi verdi.

ÇAVUŞOĞLU: 59 MAHALLE ETKİLENDİ, 20 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 saatte söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde bilgi verdi. Yangının söndürüldüğünü ve zaman zaman tüten yerlere ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, helikopterle artık havadan tarama işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Yangınla mücadele ederken bir diğer taraftan yaraların sarılmaya başlandığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza yapabileceğimiz yardımları yangın dolayısıyla zararların temini için yoğun çalışıyoruz. Yangından sonra bu yardımlarımızı nasıl ulaştıracağız? Bu zararları nasıl karşılayacağız? Bunun değerlendirmesini yapıyoruz" dedi.Yangının bilançosunun da yavaş yavaş netlik kazandığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi: "59 mahalle 3 bin 231 bina etkilendi. 6 bin 359 bağımsız bölüm etkilendi. Ağır hasarlı binalarımız yıkılıp yenileri inşa edilecek. Az hasarları olanlar için ise destek verilecek. Vatandaşlarımızın geçici barınmaya ihtiyacı var. 400 yaşam konteynerinden 200'ü kuruldu. Eşyaları yanan 1238 hanede eşya hasarı var. 34 bin 596 bin TL'lik eşya zarar gördü. Bunlara destek sağlanacak. 93 araç hasar gördü. 16'sı traktör. 4'ünü aldık. 12 traktör içinde teslim işlemleri gerçekleşecek. Toplam araç hasar miktarı 2 milyon 55 bin TL, araçları yananlara ödemeler yapılıyor. Hayvanlarımız ve tarım alanları da etkilendi. 11 milyon TL hayvancılık zararı var. Vatandaşımızın tercihine göre ayni ya da nakdi olarak zararlar birebir karşılanacak. Küçükbaş havyalar yaylada ve döndüğünde kış boyunca yem ve saman ihtiyaçları da karşılanacak. 20 bin dekar tarım alanı etkilendi."

Bakan Çavuşoğlu, yangında Türkiye'nin birçok yerinden gelen ve yangını söndürmede görev alan itfaiye erlerine teşekkür etmedikleri için alınanların olduğunu belirterek hem itfaiyecilerden özür diledi hem de teşekkür etti.


Yangın bölgesi Manavgat'ta, yaralar sarılıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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