YANGIN BÖLGELERİNE GİDEN İTFAİYE EKİPLERİ EVİNE DÖNDÜ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, görevini başarıyla yerine getiren İtfaiye ekiplerini Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde karşıladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, görevini başarıyla yerine getiren İtfaiye ekiplerini Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde karşıladı.

Hiç düşünmeden yardıma koşan ve kendi canını hiçe sayarak görev yapan İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Evinize hoş geldiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Türk milletinin doğal afetlerde, sıkıntılı günlerde nasıl bir arada olduğunun, nasıl kenetlendiğinin en güzel örneklerinden birini verdiniz. Yardıma muhtaç olanın, yardıma ihtiyacı olanın anında yanında olabileceğinizi gösterdiniz. Zor durumda olan insanların, doğanın, canlıların, ağaçların, kuşların, börtü-böceklerin… Hiçbir canlı ayrımı yapmadan ihtiyacı olduğunda orada olmayı vazife bildiniz. Kendi yaşamınızı belki de riske atarak, hiçbir şey düşünmeden, kahramanca, gözü kara bir şekilde, cesurca oradaki canlıların, insanların yardımına koştunuz. Yaklaşık 11 gündür oradasınız. Canla başla mücadele ettiniz. Hepinizin o temiz yüreklerinden öpüyorum. Bizi gururlandırdınız, mutlu ettiniz. Tüm Edirneliler adına size bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Ekiplerin bu çabalarının gelecek nesillere de örnek olacağını ifade eden Gürkan, "Mutlaka bu çabalarınız tüm arkadaşlarımıza, tüm çalışanlara; özellikle gençlere ve çocuklara örnek olacak. Türk milletinin zor günlerde nasıl kenetlendiğinin örneği olacak. Önümüzdeki dönemlerde gençlerimize, çocuklarımıza anlatılacak kahramanlık hikayeleri, destanları yazdınız. Çok sağ olun, var olun. Sizi canı gönülden alkışlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre