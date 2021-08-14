Yangın bölgelerinden dönen itfaiye personeline Kayseri'de duygusal karşılama
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Yangın bölgelerinden dönen itfaiye personeline Kayseri'de duygusal karşılama

Yangın bölgelerinden dönen itfaiye personeline Kayseri'de duygusal karşılama
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muğla'nın Milas ve Antalya'nın Manavgat bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahaleye giden itfaiyecileri karşılarken duygusal anlar yaşandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muğla'nın Milas ve Antalya'nın Manavgat bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahaleye giden itfaiyecileri karşılarken duygusal anlar yaşandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Milas ve Manavgat'a orman yangınını söndürmek için görevlendirilen itfaiyecileri karşıladı.

Duygusal yaşandığı karşılamada, itfaiye personeline minnet duyduğunu belirten Büyükkılıç, "Her birinin alnından öpüyorum." ifadesini kullandı.

Yangınlar için Kayseri'den giden itfaiye erlerinin oradaki görevlilere yardım etmesinin ve ülke çapında gerçekleşen yardımlaşmanın, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneği olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç şunları kaydetti:

"Antalya Manavgat Gündoğmuş ve Muğla Milas bölgesi ağırlıklı olmak üzere o bölgede çalışan toplamda 8 araç 28 personelimizle Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar bugün itibarıyla kazasız belasız bitmiş, kardeşlerimiz de sağlıklı bir şekilde Kayseri'mize döndüler. Her şeyden önce yapmış oldukları çalışmaları birebir takip ettik ve övgüler, dualar aldılar. Biz kendilerine teşekkür ediyor, minnet duyuyor, sağ olsun var olsunlar diyoruz."

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Afet Koordinasyon Amiri Orhan Canbolat da yangın sırasındaki bir anısını paylaştı.

Canbolat, söndürme çalışması esnasında bir vatandaşın yanına gelerek yırtılmış tişörtünü istediğini, kendisinin de tişörtün yırtılmış ve pis olduğunu söylemesine rağmen ısrar ederek tişörtü o haliyle çerçeveletip asacağını ifade ettiğini dile getirdi.

Canbolat'ın anısını dinlerken Başkan Büyükkılıç gözyaşlarını tutamadı.

Yangın bölgelerinden dönen itfaiye personeline Kayseri'de duygusal karşılama
Yangın bölgelerinden dönen itfaiye personeline Kayseri'de duygusal karşılama
Yangın bölgelerinden dönen itfaiye personeline Kayseri'de duygusal karşılama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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