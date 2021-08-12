Yangın bölgeleri için yardım kampanyası
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Yangın bölgeleri için yardım kampanyası

Yangın bölgeleri için yardım kampanyası
Habermetre - Haberler | Toplum

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek olan Eyüpsultan Belediyesi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kapsamına dahil edilen bölgelerde yardımlarını sürdürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına destek olan Eyüpsultan Belediyesi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kapsamına dahil edilen bölgelerde yardımlarını sürdürüyor.

Orman yangınları ile mücadelede destek olmak amacıyla daha önce su tankeri, 1 adet TIR, 1 adet iş makinesi, 1 adet kamyonet, 50 koli erzak, kedi ve köpek maması gönderen Eyüpsultan Belediyesi, şimdi de yangın bölgesine gönderilmek üzere yardım tırı hazırlıyor.

"Haydi Eyüpsultan Ateşi Birlikte Söndürelim" sloganı ile düzenlenen kampanya ile yangın bölgesine gidecek olan yardım tırı için vatandaşlara destek çağrısında bulunan Eyüpsultan Belediyesi, üç noktada yardım toplama merkezleri oluşturdu.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar White Hill AVM, Şeker Hayat ve Göktürk Kültür Sanat Merkezi'ne giderek ev eşyası, mutfak araç ve gereçleri, beyaz eşya, yatak, baza, ev tekstil gibi bölgede daha çok ihtiyaç duyulan ürünleri teslim edebilecek.

Hacmi büyük eşyalar için ise vatandaşlar 0537 655 03 40 ve 0549 794 73 35 nolu telefon numaralı ile irtibata geçtikleri takdirde belediye personeli tarafından ürünler teslim alınabilecek. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar 20 Ağustos Cuma gününe kadar yardımda bulunabilecek.

Kaynak: Habermetre

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