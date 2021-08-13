YANGIN BÖLGELERİ İÇİN "HAYALLER KÜLLENMESİN" YARDIM PROJESİ

Belediye Başkanımız Semih Şahin, Bilecik Kent Konseyi tarafından yangın bölgeleri için düzenlenen 'Hayaller Küllenmesin' isimli yardım projesi tanıtım programına katıldı.

Belediye Başkanımız Semih Şahin, Bilecik Kent Konseyi tarafından yangın bölgeleri için düzenlenen 'Hayaller Küllenmesin' isimli yardım projesi tanıtım programına katıldı.

Kent Konseyi'nde düzenlenen programa Başkan Şahin, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Şahin proje hakkında verdiği bilgide, meydana gelen afetlerde gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinin önemine değindi.

Birçok belediye ve kurum gibi Bilecik Belediyesi'nin de yangının ilk günlerinden bu yana gerek araç gerek itfaiye personeli anlamında gerekli katkıyı verdiğini hatırlatan Başkan Şahin, "Birçok şehrimizde haftalardır yangınlar devam ediyor. Ülkemizin birçok bölgesinden yangın alanlarına gerekli yardımlar ulaştırılmaya çalışıldı. Bilecik'te de yardımsever insanlarımız, Kent Konseyi öncülüğünde güzel bir dayanışma örneğini ortaya koydular. Hazırlanan bu projede yer alan tüm paydaşlara ve Kent Konseyi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak bu anlamda gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Birlikte el ele vererek, bu zor güleri de aşacağımıza inanıyorum. İfadelerini kullandı.

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise projenin detayları hakkında bilgi verdikten sonra katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre