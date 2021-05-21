Yangın, bitişik eve de zarar verdi
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Yangın, bitişik eve de zarar verdi

Yangın, bitişik eve de zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir evde meydana gelen yangın, bitişik eve de zarar verdi.

Malatya'da bir evde meydana gelen yangın, bitişik eve de zarar verdi. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının güçlükle ulaştığı olay yerinde iş makineleri yardımıyla yangın söndürüldü. Yangında bitişik ev de zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Akçadağ İlçesi Büyükkoy Mahallesi'nde Yusuf Pekcan'a ait evde çatı yangını meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Darende itfaiye amirliği ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü.

Yangın çıkan eve bitişik olan ve içinde yaklaşık 10 ton odun bulunan odunluk ise tavanı çökerek kullanılmaz hale geldi.

Dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının güçlükle ulaştığı olay yerinde iş makineleri yardımıyla yıkılan odunluğun enkazı temizlenerek soğutma yapıldı.

Rüzgar nedeniyle elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MALATYA

Yangın, bitişik eve de zarar verdi
Yangın, bitişik eve de zarar verdi
Yangın, bitişik eve de zarar verdi
Yangın, bitişik eve de zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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