Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi
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Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de dört gündür alev alev yanan ormanları söndürmek için yüzlerce araç, binlerce işçinin yanı sıra gönüllüler de amansız bir mücadele veriyor.

Türkiye'de dört gündür alev alev yanan ormanları söndürmek için yüzlerce araç, binlerce işçinin yanı sıra gönüllüler de amansız bir mücadele veriyor. Havadan, karadan ve denizden verilen cansiperane mücadelede 98 ayrı noktadaki yangınların 88'İ kontrol altına alındı. Yangınlarda binlerce hektar alan kül oldu, masum hayvanlar telef oldu…

Son olarak Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanlar 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. Pek çok ilde ormanlara giriş yasaklandı. Vatandaş yangını söndürmek için seferber oldu, eline bidonları alan halk yanan alanlara koştu. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ise gençler ormanlık alanlarda paraşüt ve paramotorlarla nöbet tuttu.

Acı haber ise Antalya'nın Manavgat ilçesinden geldi. Orman yangınına müdahale eden arazözde görevli Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kamuoyunda tartışılan Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili, "Kamuoyunda tartışılan uçaklar, THK'ya ait CL-215 tipi eski teknolojiye sahip uçaklardır. Bu eski tip, piston motorlu uçakların kullanmış olduğu yakıttan dolayı sıklıkla ikmal sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu uçaklar yangınlarda etkili ve verimli olarak çalıştırılamadığından yangınlara müdahalede zafiyet oluşturmaktadır" açıklaması yapıldı.

Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi
Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi
Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi
Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
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