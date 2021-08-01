YANGIN AĞAÇLIK ALANA SIÇRAMASIN DİYE MÜCADELE EDEN MAHALLELİLER KAMERADA

Beylikdüzü'nde çalılık alanda çıkan yangının ağaçlara da sıçramasını önlemek isteyen mahalle sakinleri, hortumla yangını söndürmeye çalıştı.

Beylikdüzü'nde çalılık alanda çıkan yangının ağaçlara da sıçramasını önlemek isteyen mahalle sakinleri, hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Cuma akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çalılık alan bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangının hemen yan tarafta bulunan ağaçlık alana sıçrama riskine karşılık mahalle sakinleri itfaiye gelene kadar harekete geçti. Çektikleri hortum ile yangına müdahale etmeye çalışan mahalle sakinleri, alevlerin ağaçlık alana sıçramasına engel oldu. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

VATANDAŞLARIN ÇABASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, vatandaşların çektikleri hortumla müdahale etmeye çalışmalarının yanı sıra çalılarla da yangını söndürmeye çalıştıkları görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı