Yangın, 2 Katlı Evi Küle Çevirdi

ADANA'da iki katlı müstakil ev, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15006 Sokak'taki iki katli müstakil evin üst katında çıktı. Haydar D.'ye ait evin yandığını gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Daha sonra yanan eve gelen komşuları, yangın sırasında uyuyan Haydar D., eşi ve iki çocuğunu uyandırdı. Komşularının uyandırmasında sonucu yakmak kurtulan aile, kendilerini dışarı attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Yangın sırasında, sokaktan geçen elektrik telleri de koptu. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, evi kullanılmaz hale getirdi. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

- Adana

Kaynak: DHA