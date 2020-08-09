Yangın 15 kilometre uzunluğunda alanda etkili oluyor, helikopter müdahalesi başladı Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 3 gündür söndürülemezken, alevler Bulgaristan-Türkiye sınırında yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda alanda etkili oluyor.

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 3 gündür söndürülemezken, alevler Bulgaristan-Türkiye sınırında yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda alanda etkili oluyor. Bulgaristan ekipleri tarafından yangına helikopter ile müdahale başladı.

Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki orman yangınında üçüncü güne girildi. Sınır hattındaki tel çitlerin yanına kadar ulaşan alevler, Tunca Nehri istikametine ilerliyor. Edirne'nin sınır köylerinden Hüseyinpınar köyünün karşı bölgesine kadar ulaşan alevler, şiddetli rüzgarında etkisiyle ilerlemeye devam ediyor. Köy halkı, yangının başladığı Hamzabeyli bölgesi ile alevlerin şuana kadar ulaştı alanın 15 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkat çekti.

EKİPLER SINIR HATTINDA HAZIR BEKLİYOR

Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor.

HELİKOPTER MÜDAHALESİ BAŞLADI

Yangın, rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle hızla ilerliyor. Diğer yandan Bulgaristan ekipleri tarafından yangına helikopter ile müdahale edildiği görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA