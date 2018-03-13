Yandex Yaptığı İşbirliğiyle Birçok Kurumun Yer Bilgisini Haritasına Ekledi

Yandex Navigasyon ve Foursquare'in yaptığı iş birliğiyle, restoranlardan sinemalara, AVM'lerden iş merkezlerine kadar farklı kategorilerde çok fazla sayıda kurumun yer bilgisi Yandex'in haritasına eklendi.

Navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, kurumlar veritabanında büyük bir güncelleme gerçekleştirdi. Restoranlardan sinemalara, AVM'lerden iş merkezlerine kadar farklı kategorilerde çok fazla sayıda kurumun yer bilgisini haritasına ekleyen Yandex, veritabanını zenginleştiren bu güncellemeyi dünyada 105 milyondan fazla kurumun bilgisine sahip olan Foursquare ile işbirliği yaparak gerçekleştirdi.

Yandex, konum bilgileri teknolojisi sunan Foursquare'den aktardığı kurum bilgilerini filtreleyerek en güncel halleriyle veri tabanına ekledi. Kullanıcılar bu güncelleme sayesinde, küçük işletmelerden yeni açılan yerlere kadar aradıkları mekanları ve kurumları rahatça bulabilecekler. Yandex Navigasyon ilk aşamada restoran, kafe, sinema, tiyatro, müze, AVM, mağaza, iş merkezi ve güzellik salonları gibi çeşitli kategorilerde çok sayıda kurum bilgisini haritasına ekleyerek veritabanını güncelledi. Yandex, çalışmanın devamında yaklaşık 3 kat daha veri üzerinde çalışma yaparak milyonlarca kurum bilgisini bu yıl içerisinde haritasına yansıtmayı hedefliyor. - İSTANBUL