Yandex, Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe de Faaliyet Gösterme Kararı Aldı
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Yandex, Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe de Faaliyet Gösterme Kararı Aldı

Yandex, Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe de Faaliyet Gösterme Kararı Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Rus internet devi Yandex, hazır giyim ve ayakkabı sektöründe de faaliyet gösterme kararı aldı.

Rus internet devi Yandex, hazır giyim ve ayakkabı sektöründe de faaliyet gösterme kararı aldı. Yandex. Market, internet mağazaları KuPiVIP ve Mamsy'nin sahibi olan Private Trade şirketini satın alıyor.

Vedomosti Gazetesi'nin haberine göre, Yandex ayrıca KupiVIP'in beş fiziksel mağazasını ve Moskova yakınlarındaki 20 bin metrekare büyüklüğündeki dağıtım merkezini de bünyesine katıyor.

Konuyla ilgili Business FM'in görüşlerini aldığı Fashino Consulting Group Genel Müdürü Anna Lebsak-Kleymans, "Yandex. Market, stratejisi gereği hazır giyim alanında aktif olarak iş geliştirmeye hazırlanıyor. Mamsy ve KupiVIP, marketplace formatında doğrudan satışlar için hazır yapılar. Yandex'in şu ana kadar sadece aracı site olarak faaliyet tecrübesi var. Bu iki şirketin kendi hazır müşteri bazaları, tedarikçileri, deposu var" dedi.

Forbes'un verilerine göre KupiVIP Rusya'da piyasa değeri en yüksek 19'uncu intenet sitesi.

Sitede ünlü markaların ürünleri indirimli olarak satışa sunuluyor.

Kaynak: Turkrus. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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