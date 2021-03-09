Yanaz köyü modern güreş sahasına kavuşacak
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Yanaz köyü modern güreş sahasına kavuşacak

09.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:05
Yanaz köyü modern güreş sahasına kavuşacak

Bartın'da yerli ve yabancı birçok güreşçi ve güreşseverin kullandığı Yanaz güreş alanına yeni sosyal tesisler, güreş alanı ve seyirci tribünleri inşa edilecek.

Bartın'da yerli ve yabancı birçok güreşçi ve güreşseverin kullandığı Yanaz güreş alanına yeni sosyal tesisler, güreş alanı ve seyirci tribünleri inşa edilecek.

200 yıldır güneş organizasyonlarının gerçekleştiği Bartın'ın Yanaz köyüne modern güreş sahası, sosyal tesisler ve izleyici tribünleri inşa edilecek. Tesisin inşası için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından proje tutarının tamamı olan 1 milyon 232 bin 576 TL destek sağlandı. Bartın Valisi Sinan Güner ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında protokol imzalanarak resmilik kazandı.

Bartın Valisi Sinan Güner Yanaz köyündeki güreş organizasyonlarının 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, "Batı Karadeniz'in Kırkpınarı konumundaki, ata sporumuz güreşin daha modern şartlarda yapılması, çocuklarımız ve gençlerimizin bu spora ilgisinin yeniden canlandırılması ve ilimiz spor turizminin geliştirilmesi amacıyla İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan "Yanaz Köyü Güreş Alanı Projesi" ne Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından proje tutarının tamamı olan 1.232.576,86 TL destek sağlandı. İmzalanan protokol ile yıllardır yerli ve yabancı birçok güreşçi ve güreşseverin kullandığı alana yeni sosyal tesisler ve güreş alanı yapılacak olup İlimiz, güreş tutkunlarına uzun yıllar hizmet edecektir" dedi. - BARTIN

Yanaz köyü modern güreş sahasına kavuşacak
Yanaz köyü modern güreş sahasına kavuşacak
Yanaz köyü modern güreş sahasına kavuşacak
Yanaz köyü modern güreş sahasına kavuşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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