Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü
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Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | 3. Sayfa

Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü Antalya'da motor kısmından alev alan park halindeki otomobilin kornası takılı kaldı.

Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da motor kısmından alev alan park halindeki otomobilin kornası takılı kaldı. Sesi duyan mahalleli, yangın tüpleriyle yangını söndürdü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki 07 SD 489 plakalı otomobil, bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Alevler aracın diğer kısımlarına doğru ilerlerken otomobilin kornası takılı kaldı. Korna sesini duyan mahalle sakinleri, sokağa baktıklarında otomobilin yandığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada evlerinden inen bazı vatandaşlar da yangın tüpleriyle otomobili söndürmeyi başardı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Bir itfaiye eri, elektrik aksanını sökerek kornanın sesinin kesilmesini sağladı.

Polis, araç sahibine telefondan ulaşarak olayın bilgisini paylaşırken, yangının ilk belirlemelere göre elektrik aksanından çıktığı belirtildi

Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü
Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü
Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü
Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü
Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü
Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü
Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü
Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü
Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin

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