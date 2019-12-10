: Yanardağı patlaması: Kayıp kişileri arama çalışmalarında hayat belirtisine rastlanmadı

10.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:33

Yeni Zelanda'da faaliyete geçmesiyle 5 kişinin hayatına mal olan yanardağın etrafında kayıp kişileri arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Ülkenin doğu kıyısında yer alan Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı, 9 Aralık'ta patlayarak çevreye kül saçmıştı. View on euronews

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