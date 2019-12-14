Yanardağ patlamasında ölü sayısı 15'e yükseldi, 19 yaralının durumu ciddi
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, patlamadan bir hafta sonra hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
14.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:17
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Yeni Zelanda polisi, patlamada yaralanan bir kişinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com