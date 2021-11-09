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Yanarak telef olan kedinin çöp kutusuna atılması tepki çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yanarak telef olan kedinin çöp kutusuna atılması tepki çekti Antalya'da köpeğini gezdiren bir vatandaş, çöp kutusunda yanarak telef olmuş bir kedi buldu.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Yanarak telef olan kedinin çöp kutusuna atılması tepki çekti

ANTALYA - Antalya'da köpeğini gezdiren bir vatandaş, çöp kutusunda yanarak telef olmuş bir kedi buldu. Elektrik trafosundan öldüğü belirtilen kedinin çöp kovasına atılmasına bazı hayvanseverler tepki gösterdi.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesine bağlı Gürsü Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Köpeğini gezdirmeye çıkan Oğuzhan Taşçeker, park yakınındaki bir çöp kutusunda yanarak ölen bir kedi fark etti. Olayın belediyeye bildirilmesinin ardından parka belediyeye bağlı temizlik personelleri geldi. Kedi ekipler tarafından çöp kutusundan alınırken, çevredeki hayvanseverler hayvanın çöp kutusuna bırakılmasına tepki gösterdi.

"Bu şekilde atmak yerine, gömülebilirdi"

Kediyi fark eden Oğuzhan Taşçeker, "Köpeğimi gezdirirken fark ettim. İlk başta ne olduğunu anlayamadım sonra kedi olduğunu fark ettim ve gerekli yerlere haber verdim. Görgü ve ahlak diye bir şey vardır. Trafodan çıkmış olsa bile, kediyi bu şekilde atmak yerine, gömülebilirdi. Buradan çocuklar da geçiyor" dedi.

Yanarak telef olan kedinin çöp kutusuna atılması tepki çekti

Yanarak telef olan kedinin çöp kutusuna atılması tepki çekti

Yanarak telef olan kedinin çöp kutusuna atılması tepki çekti

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