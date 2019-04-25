Yanarak Ölen Tanker Sürücüsünün Teşhisi Dna Testi ile Yapılacak

Gaziantep'te meydana gelen feci kazada yanarak ölen tanker sürücüsünün kimlik teşhisi, DNA tespiti ile yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Limanı'ndan Gaziantep'e ayçiçek yağı taşıyan Mehmet Mazlıbaş idaresindeki 33 DFB 99 plakalı tanker, aynı istikamette seyir halinde bulunan Erdoğan D. idaresindeki 27 V 8104 plakalı kömür yüklü tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın ardından tanker alev alırken, araçtan çıkmayı başaramayan yaralı sürücü Mehmet Mazlıbaş yanarak hayatını kaybetti. Feci kazada tanker sürücüsünün kimliği DNA testiyle teşhis edilecek.

Tırdan çıkarılan cenazeden ve babası Süleyman Mazıbaş'tan alınacak örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırılacak. DNA testi ile yapılacak teşhisin ardından cenaze ailesine teslim edilecek.

Öte yandan feci kazada ölen 37 yaşındaki Mehmet Mazıbaş'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA