Yanarak ölen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
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Yanarak ölen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

27.02.2021 14:22 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:27
Yanarak ölen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 kardeş, toprağa verildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 kardeş, toprağa verildi.

İlçeye bağlı Yeşil Mahalle 4202 Sokak'ta Tuncay ve Fatma Kuytul çiftine ait evde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında, çekyatın üzerinde yatan Mehmet (3) ve Ahmet (4) Kuytul kardeşler yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, morgtan alınarak mahalleye getirildi. İki kardeşin tabutları cenaze aracındayken cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ahmet ve Mehmet kardeşler, mahalledeki Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazey Kuytul ailesinin yanı sıra yakınları ve komşuları da katıldı.


Yanarak ölen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
Yanarak ölen kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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