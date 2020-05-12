Yanarak hasar gören 'anıt ağaç' için İnegöl Belediyesi devrede Hacıkara Mahallesinde bilinmeyen bir sebeple kovuğunda çıkan yangın sonucu hasar gören 200 yaşının üzerinde olduğu tahmin edilen meşe ağacı için İnegöl Belediyesi girişimlere başladı.

İnegöl'e bağlı kırsal Hacıkara Mahallesinin mera alanında bulunan ve yaşının 200'ün üzerinde olduğu tahmin edilen meşe ağacı, 9 Mart 2020 tarihinde bilinmeyen bir sebeple yandı. Tarihin sessiz tanığı olarak adlandırılan ağacın kovuğunda çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi. Konunun haber verilmesi üzerine İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ağaç yangınına müdahale etti.

KORUMA ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ağacın kovuğunda çıkan yangın Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince söndürülürken, asırlık ağacın koruma altına alınması adına da girişimler başlatıldı. İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tarihi meşe ağacıyla ilgili yerinde hasar tespiti ve değerlendirilmesine dönük olarak verilen önerge ile Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi ve Türkiye Ormancılar Derneği Bursa Temsilciliği tarafından bir rapor hazırlandı. İnegöl Belediyesi ile de paylaşılan bu raporda; doğal miraslarımız arasında yer alan ve tarihin sessiz tanıkları olarak adlandırılan ağaçlarımızdan biri olan bu meşe ağacının anıt tescili için yapılan incelemede yaklaşık 615 m2 taç izdüşümüne sahip olduğunun belirlendiği ifade edildi. Meşe ağacının yaş tayini için Orman Mühendisi Kemalettin Geldi, Peyzaj Yüksek Mimarı Necla Özkaplan Yörüklü ve Ziraat Mühendisi İhsan Çil'den oluşan teknik ekip bir dizi örnek alıp çalışmaların startını verdi.

YAŞI BELİRLENECEK

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre yaşı 200'ün üzerinde olduğu tahmin edilen ağacın yapılan tespitler neticesinde gerçek yaşı tespit edilerek tescili gerçekleştirilecek ve meşe ağacı anıt ağaç olarak tescillenecek.

Kaynak: Bültenler