Yananistan'a kaçmaya çalışan 17 kişiden 11'i FETÖ'cü çıktı

Edirne sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı.

Edirne sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde karşıya geçmeye çalışanların 1i'nin FETÖ mensubu olduğu ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığınca resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

(Halil Dağ/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı