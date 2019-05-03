Yanan Yemekten Çıkan Duman Zehirledi

Samsun'un Bafra ilçesinde yanan yemekten çıkan dumandan zehirlenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Lise Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında ikamet eden Cafer K'nin (60) evinden yoğun duman çıktığını gören komşuları, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, dairenin kapısını kırarak içeriye girdi.

Yerde baygın yatan Cafer K, evden çıkarılarak ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Cafer K'nin ocağa koyduğu yemeğin yanması sonucu çıkan dumandan zehirlendiği belirlendi.

Kaynak: AA