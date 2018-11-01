Yanan Yağ Yüklü Tır Uzun Uğraşlar Sonucu Söndürüldü

Kilis'te alev alan ayçiçeği yağı yüklü tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından iki saatte kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Köse yönetimindeki 79 EF 124 plakalı tır, Suriye'nin Çobanbey kasabasına ayçiçeği yağı götürürken Yavuzlu köyünde 79 DL 421 plakalı dorsenin bulunduğu yerde lastiklerde şase olması nedeniyle bir anda alev aldı. Yangın tüpleri ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınamayınca Kilis İtfaiyesinden yardım istendi. Bu sırada tır sürücüsü Cengiz Köse tır ile dorseyi birbirinden ayırdı. Bir anda büyüyen alevler Yavuzlu köyündeki elektrik hatlarına zarar verdi. Bir evin dış cephesi yandı. Onlarca metre yükselen alevlere Kilis İtfaiyesi çok sayıda araç ile müdahale etti. Yangın uzun çabalar sonucu iki saatte kontrol altına alındı.

Tır sürücüsü Cengiz Köse, lastiklerde şase olması nedeniyle yangın çıktığını ifade ederek, "Yangına yangın tüpü ile müdahale ettik. Yavuzlu köyündeki vatandaşlar de yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangını söndüremedik. İtfaiyeye haber ettim. Tır ile dorseyi birbirinden ayırdım" diye konuştu. - KİLİS