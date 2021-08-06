Yanan umutlar Aras'ın fidanı ile yeniden yeşerecek

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Yanan umutlar Aras'ın fidanı ile yeniden yeşerecek Kozan yangınında evleri yanan ve ailesi ile AFAD tarafından kurulan çadırda kalan Minik Aras için Genç Kızılay gönüllüleri, doğum günü etkinliği düzenleyip fidan dikti Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınında...

Yanan umutlar Aras'ın fidanı ile yeniden yeşerecek

Kozan yangınında evleri yanan ve ailesi ile AFAD tarafından kurulan çadırda kalan Minik Aras için Genç Kızılay gönüllüleri, doğum günü etkinliği düzenleyip fidan dikti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınında Gökgöz mahallesindeki evleri yanan Solmaz ailesinin 1 yaşına giren çocukları Aras için Kızılay gönüllüleri, doğum günü etkinliği düzenledi.

Hasar tespit çalışmaları sırasında minik Aras'ın doğum gününü öğrenen Kozan Genç Kızılay gönülleri, Aras'ın ilk yaşını ormana ağaç dikerek, yanan evlerinin önüne kurulan çadırda özel bir doğum günü etkinliği düzenleyerek kutladı.

9 gündür AFAD'ın kurduğu çadırda yaşayan Nihal Mehmet Solmaz ailesinin en küçük çocuğu olan Aras için Kızılay gönüllüsü gençler, doğum günü etkinliği düzenledi. Minik Aras, bir yaşına Genç Kızılay gönüllülerinin hazırladığı pastayla girdi. Aras bebeğin kardeşleri ve kuzenleri, unutulmaz bir gün yaşadı.

Kızılay Kozan Şube başkanı Oğuz Cengiz, Genç Kızılay Kozan gönüllülerinin düzenlediği doğum günü etkinliğine AK Parti Kozan İlçe başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi derman ekibi de katılım sağlayarak Aras bebeği ve ailesini yalnız bırakmadı.

Kızılay her gün sahada vatandaş ile el ele

Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, yangının ilk anından beri sahada olduklarını belirterek "Yangının 9 gününde psikolojik etkileri sorunları en aza indirmek için devletimizin gücünü şefkat elini Kızılay olarak uzatıyoruz. Burada gençlerimiz ile birlikte yaraları hızla sarıyoruz. Vatandaşların tek tek eksiklerini tespit edip hayırseverlerin gönderdiği devletimizin ulaştırdığı yardımları ailelere teslim ediyoruz. Yaraları devlet millet hep birlikte sarıyoruz" dedi.

Kızılay, gençleri çocukları yalnız bırakmıyor

Minik Aras'a özel bir anı bırakmak için Kızılay gençlerinin bu organizasyonu düzenlediklerini söyleyen Genç Kızılay gönüllüsü Rabia Dalbay da, "Sosyal hizmet öğrencisiyim. Ailede 3 çocuk var. Geldiğimiz andan itibaren bebekle aramızda bağ oluştu. Geldiğimiz andan itibaren büyük bir bağ oluştu ve bu olumsuzluğu onlara yansıtmamak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Doğum günü pastasının kesilmesinin ardından Minik Aras, kardeşleri ve kuzenleri hep birlikte Kızılay gençliği ile birlikte Zeytin ve harnup ağacı dikerek can suyunu verdiler. Genç Kızılay gönüllüsü Rabia Dolbay da minik Aras'ın yıllar sonra hatırlaması için bir video çekerek yeşeren ormanda yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.

Devletimiz çocuğumuzu yalnız bırakmadı

Baba Mehmet Solmaz, evlerinin ve kardeşlerinin evinin yandığını kaydederek "Evimiz eşyalarımız yandı. 2005 yılından beri birikimimizdi. Ölenimiz yok, buna seviniyorum. Devletimiz yapacak. Devletimiz çocuğumuzu yalnız bırakmadı. Çok mutluyuz. Beklemiyorduk, guru duyduk. Psikolojik olarak ister istemez etkileniyoruz. Hep birlikte bunu da atlatacağız inşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül