Yanan trafonun üzerine kovayla su döktü, yürekleri ağza getirdi

11.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:45

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafoda meydana gelen yangına bir vatandaşın kovayla su dökmesi korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Trafoya su dökerken elektriklerin kesik olması olası bir faciayı önledi.



Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı elektrik trafosunda yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bir apartmanın dördüncü katında bir vatandaş kovayla trafonun üzerine suyu dökmesi yürekleri ağza getirdi. O esnada elektriklerin kesik olması olası bir faciayı önledi. Bir vatandaş bütün olanları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. - MARDİN

Kaynak: İHA