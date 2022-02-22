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Yanan tırın dorsesi zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yanan tırın dorsesi zarar gördü

Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tırın dorsesi zarar gördü.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tırın dorsesi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Adana- Mersin istikameti Çilek mevkisinde, Süleyman Kurt idaresindeki 33 CZL 45 plakalı nişasta yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yanmaya başladı. Dorsenin yandığını fark eden sürücü, tırı hemen kenara çekti. Dorseyi çekiciden ayıran sürücü ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürdü. Soğutma çalışması yapılan yangında dorse büyük ölçüde zarar gördü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında şans eseri yaralanan olmadı. - MERSİN

Yanan tırın dorsesi zarar gördü

Yanan tırın dorsesi zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yangın, Tarsus, Mersin, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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