Yanan tıra çarpmamak için manevra yapınca: 3 yaralı
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Yanan tıra çarpmamak için manevra yapınca: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Murat Ali Dikmen - Haberler | Güncel

Kaza yapan otomobil -Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi -Yanan kamyondan görüntü DÜZCE- Ankara-Samsun otoyolu Fişler mevkiinde yanan tırı son anda farkeden sürücü manevra yapınca şarampole devrildi.

-Kaza yapan otomobil

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yanan kamyondan görüntü DÜZCE- Ankara-Samsun otoyolu Fişler mevkiinde yanan tırı son anda farkeden sürücü manevra yapınca şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yanan tıra çarpmamak için manevra yapınca: 3 yaralı
Yanan tıra çarpmamak için manevra yapınca: 3 yaralı
Yanan tıra çarpmamak için manevra yapınca: 3 yaralı
Yanan tıra çarpmamak için manevra yapınca: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ali Dikmen

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