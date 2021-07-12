Yanan tıra çarpmamak için manevra yapınca: 3 yaralı
Kaza yapan otomobil -Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi -Yanan kamyondan görüntü DÜZCE- Ankara-Samsun otoyolu Fişler mevkiinde yanan tırı son anda farkeden sürücü manevra yapınca şarampole devrildi.
-Kaza yapan otomobil
-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
-Yanan kamyondan görüntü DÜZCE- Ankara-Samsun otoyolu Fişler mevkiinde yanan tırı son anda farkeden sürücü manevra yapınca şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ali Dikmen