Yanan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi

Osmaniye'de hurda yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken yanmaya başladı.

Osmaniye'de hurda yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü çekiciyi dorseden ayırırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Osmaniye merkez Mamure Tren İstasyonu civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hurda yüklü 63 F 4381 plakalı tırın dorsesi seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Dorsenin yandığını fark eden sürücü tırı hemen kenara çekti. Dorseyi çekiciden ayıran sürücü ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda yanan dorseyi söndürdü. Soğutma çalışmalarının başladığı yangında dorse kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı