Yanan tarihi okulunun mezunları 40 yıl sonra buluştu

Buluşmanın mutluluğu buruk yaşandı

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz aylarda yanarak kullanılamaz hale gelen Çal Gazi Mektebinin 1979 mezunları 40 yıl sonra bir araya geldi. Mektebin yandığını gören mezunlar okulun o halini görünce 40 yıl sonra buruk bir buluşma sevinci yaşadı.

24 Mart 2019 günü yanan Çal Gazi Mektebinin 1974-1979 yıllarında arasında eğitim ve öğretim gören mezunlar geçtiğimiz hafta sonu bir araya geldi. Buluşmanın heyecanına rağmen okullarının yandığını gören mezunlar buruk bir sevinç yaşadı. Cumhuriyetin ilk okullarından biri olan Gazi Mektebi'nin mezunları yanan okulun bahçesinde bir araya geldiler. Yangından dolayı çökme tehlikesi bulunan okula giriş çıkışlara izin verilmezken, okulun çevresinin de güvenlik şeridi ile kapatılmasından dolayı mezunlar bina içerisine giremedi.

Daha sonra video çeken mezunlar bir sürü anılarının olduğu okullarının yetkililer tarafından bir an önce tamir edilip tekrardan eğitime kazandırılmasını istediklerini ifade ettiler. Okulu son halini görünce hayli üzüldüklerini de dile getiren mezunlar, buluşmanın mutluluğunu okullarının durumundan dolayı tam anlamıyla yaşamadıklarını da dile getirdiler.

Kaynak: İHA