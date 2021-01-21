Yanan tarihi müftülük binası, aslına uygun yeniden inşa edilecek

EDİRNE'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi müftülük binası, aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "İnşallah bir yıldan daha az zaman içerisinde bu tarihi yapıyı aslına uygun şekilde yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Edirne'de 1881 yılında inşa edilen ve ilk olarak 'Böcek Mektebi' olarak kullanılan, daha sonra ki yıllarda ise Edirne İl Müftülüğü binası olarak hizmet veren tarihi yapı, pazartesiyi salıya bağlayan gece, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Tarihi Selimiye Camii'nin hemen arkasında bulunan tarihi yapının yok olmasına neden olan yangınla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

'CİĞERLERİMİZ DE YANDI'Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmazken Edirne Valisi Ekrem Canalp, bugün tarihi binanın önünde açıklama yaptı. Vali Canalp, tarihi binayla birlikte ciğerlerinin de yandığını belirterek, "İki gün önce saat 04.00'te, halk arasında 'Böcek Mektebi' olarak bilinen ve daha sonrasında da müftülüğe 30 yıl öncesinde tahsis edilmiş olan tarihi yapılarımızdan bir tanesi olan, Selimiye'nin gölgesindeki sivil mimari örneğindeki tarihi binada bir yangın çıktı. Ben saat 04.40 sularında geldiğim zaman bütün Edirnelilerin hissettiği duyguyu hissettim. Binayla beraber aslında içimiz de tarihin bir parçasıyla birlikte yanıyordu. ve bütün Edirnelilerin düşündüğü gibi ciğerlerimiz de yandı. Edirne bir tarih kenti, tarihi dokusuyla müthiş şekilde hissedilebildiği bir kent. ve Böcek Mektebi de aslında bizim güçlü olan tarihi dokumuzun, geçmişimizin, tarihi mirasımızın bir parçası. Öyle bir parça ki aslında bütün Edirnelilerin, herkesin de hatırasının olduğu bir bina. Bu bina okul olarak, sürücü kursu olarak da hizmet vermiş, herkesin hatırası olduğu bir bina. Bu kadar hatırası olan bir binanın yanması da hepimizde derin bir üzüntüye sebebiyet verdi" dedi.'1 YIL İÇİNDE ASLINA UYGUN ONARACAĞIZ'Vali Canalp, tarihi binanın 1 yıl ve daha kısa sürede aslına uygun şekilde onarılacağını söyledi. Tarihi binanın rölöve çalışmasının hazır olduğunu kaydeden Canalp, "Bizlere düşen bir görev var; bu tarihi yapıyı tekrar diriltmek, tekrar inşa etmek. Bunun için de valiliğimiz, şu anda daha önce rölövelerini çıkarmış olduğumuz bu binayı, bir aylık süre içerisinde projelendireceğiz, koruma kurulumuzla beraber ortak bir çalışma yapacağız. ve inşallah bir yıldan daha az zaman içerisinde bu tarihi yapıyı aslına uygun şekilde, var olduğu o sivil mimari örneği ile inşallah yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.'İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTIK'Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ayrıca Edirne Valiliği'nce idari soruşturma da açıldığını belirten Vali Canalp, "Yangın ile ilgili şu anda hem Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın yürüttüğü çalışma var, aynı zamanda valilik olarak da başlatmış olduğum bir idari soruşturma var. Yangının gerçek sebebinin bu iki soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Şu anda elektrik ve elektrik sistemi üzerinden kaynaklı olabileceğine ilişkin bir ön değerlendirme var. Kesin sonuçları soruşturmanın sonunda söylemek uygun olacaktır" diye konuştu. Gazetecilerin, 'Edirne'de çok sayıda tarihi binalar bulunduğunu ve bazılarının yandığını' sorması üzerine Canalp, şunları söyledi:

"Bununla ilgili yapmamız gereken birkaç tane şey var. Birincisi, tarihi yapının biri yandı. Ama şükürler olsun ki biz Edirne Valiliği olarak pek çok tarihi yapının rölövesini çıkarmış durumdaydık. Yine aynı şekilde bu yanmış olan tarihi yapının da rölövesini çıkarmış olduğumuz için şu anda yanmış olan binanın aslına uygun birebir şekilde yapımı mümkün hale gelebilecek. İkincisi, yangınların tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek sistemler. Tarihi dokuları çok zedelemeden, bunlara zarar vermeden özelikle ön uyarı sistemlerini çok iyi uygulamak gerekiyor. Yangın saat 04.00'te başladı, çok kısa süre içerisinde itfaiye buraya yetişti. Arkasından da diğer itfaiyeciler yetişti. Ama bina tamamen ahşap olduğu için ben 40 dakikada buraya geldiğim zaman, yangın binanın neredeyse yüzde 80'ini sarmış durumdaydı, pek çok yer de çökmüş durumdaydı. Tarihi yapılar, özelikle ahşap olan yapılar, yangına karşı çok hassas olan yapılar. Dolayısıyla bunların korunmasında özel yöntemler ve teknikleri uygulamak gerekiyor. Edirne'de bunların örnekleri de çok fazla. Hem merkezimizde hem de ilçelerimizde ahşap örnekleri çok fazla. Tüm Türkiye'de olduğu gibi buradaki ahşap yapılar için de çok özel tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY