Yanan sokak lambası park halindeki arabanın üzerine düştü
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Yanan sokak lambası park halindeki arabanın üzerine düştü

21.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:17
Yanan sokak lambası park halindeki arabanın üzerine düştü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yanan sokak lambası park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yanan sokak lambası park halindeki otomobilin üzerine düştü. Sesi fark eden vatandaşların zamanında müdahalesiyle araç yanmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi 116 Sokak üzerinde park halinde bulunan 11 UA 664 plakalı otomobilin üzerine yanan sokak lambası bağlantı aparatı ile birlikte düştü. Sesi duyarak olaya zamanında müdahale eden vatandaşlar alevlerin araca daha fazla zarar vermesini önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve teknik ekipler sevk edildi. Olayla ilgili olarak gerekli dokümanlar toplanarak soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Yanan sokak lambası park halindeki arabanın üzerine düştü
Yanan sokak lambası park halindeki arabanın üzerine düştü
Yanan sokak lambası park halindeki arabanın üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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