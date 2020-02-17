Yanan sobaya tiner döken iki kardeş yaralandı, faciadan dönüldü

17.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:59

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iddialara göre tek katlı evde sobayı tutuşturmak için dökülen tiner patlamaya sebep oldu. Patlama ve ardından çıkan yangın sonucu evde bulunan 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. İddialara göre bir süre önce inşaatta çalışmak için Van'dan İzmir'e gelen Ruhat Çelik ve Rojhat Çelik kardeşler, kahvaltı yaptıkları sırada sobayı yakmak istedi. Ruhat Çelik, sobayı tutuşturmak için sobanın içine tiner döktü. Tinerin dökülmesiyle bir anda parlama ve ardından patlama meydana geldi.



Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından ikamette yangın başladı. Patlama ve ardından çıkan yangını gören çevre sakinleri, hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.



1'i ağır 2 yaralı



Olayda Ruhat ve Rojhat Çelik kardeşler yaralandı. İki kardeş, çevre sakinleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ruhat Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA